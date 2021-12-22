"فلنبتهج إنه زمن الميلاد".. أمسية في جامعة الكسليك

نظمت جامعة الروح القدس - الكسليك أمسية ميلادية بعنوان "فلنبتهج! إنه زمن الميلاد"، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في حرمها - الكسليك، في حضور المطران روجيه أخرس، رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ونائبه للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، إضافة إلى أسرة الجامعة التعليمية والإدارية والطلاب.وتميزت الأمسية هذه السنة بإحيائها من قبل طلاب كلية الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة، من منشدين وعازفين، مع توزيع موسيقي للأستاذ في الكلية ربيع أبي راشد وبإشرافه.وقدم الطلاب لوحات تراثية مارونية وتراتيل وترانيم، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الميلادية الغربية.