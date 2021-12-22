وزير الاشغال عرض مع جاه مشاريع للنقل العام

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ترافقه ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وفريق من الوزارة، وتم البحث في مشروع نظام النقل السريع لخط بيروت طبرجا والممول من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار اميركي (BRT).واعتبر جاه أن "لا إمكانية للسير بذاك المشروع"، عارضا العوائق التي أدت الى ذلك وأهمها "عدم تنفيذ مشروع توسعة اتوستراد جونية".وقدم مجموعة من الاقتراحات البديلة التي وضعها امام حميه لدراستها وإقرار المناسب منها لاحقا.بدوره، أكد وزير الاشغال "اهمية وجود مشروع للنقل العام المشترك في لبنان وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها البلد"، مشددا على "ضرورة وضع مشاريع آنية يستفيد منها المواطن اللبناني سريعا"، مع تقديره للاقتراحات البديلة التي أثارها جاه، مبديا في الوقت نفسه انفتاحه على "دراستها مما يخدم منها مصلحة لبنان الآنية ومتوسطة الآجل على حد سواء".