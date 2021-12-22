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لبنان
وزير الاشغال عرض مع جاه مشاريع للنقل العام
Lebanon 24
22-12-2021
|
09:21
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ترافقه ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وفريق من الوزارة، وتم البحث في مشروع نظام النقل السريع لخط بيروت طبرجا والممول من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار اميركي (BRT).
واعتبر جاه أن "لا إمكانية للسير بذاك المشروع"، عارضا العوائق التي أدت الى ذلك وأهمها "عدم تنفيذ مشروع توسعة اتوستراد جونية".
وقدم مجموعة من الاقتراحات البديلة التي وضعها امام حميه لدراستها وإقرار المناسب منها لاحقا.
بدوره، أكد وزير الاشغال "اهمية وجود مشروع للنقل العام المشترك في لبنان وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها البلد"، مشددا على "ضرورة وضع مشاريع آنية يستفيد منها المواطن اللبناني سريعا"، مع تقديره للاقتراحات البديلة التي أثارها جاه، مبديا في الوقت نفسه انفتاحه على "دراستها مما يخدم منها مصلحة لبنان الآنية ومتوسطة الآجل على حد سواء".
كما استقبل وزير الاشغال العامة والنقل، وفدا من شركة "تالغو" الاسبانية المخصص لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، ضم الملحق التجاري في السفارة الاسبانية لوي مايورال غبالدون، المدير الاقليمي محمد خضرا، مسؤول تطوير الاعمال راجي اده وممثل الشركة في لبنان جان كلود الراعي، بحضور رئيس مجلس ادارة مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد نصر.
وتناول اللقاء الاعمال التي تقوم بها الشركة في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وصناعة قطارات السكك الحديدية، وتشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم.
وعرض حميه مسارات شبكات خطوط النقل لسكة الحديد الموجودة حاليا، مبديا استعداده "للسير بأي مشروع يكون مناسبا للواقع اللبناني عبر ال BOT"، مشيرا الى أن "أي تصور ستعده الشركة لا بد ان يلحظ الدور الاستراتيجي لمرافق لبنان وتحديدا مرفأ بيروت وربطه بشبكة من سكك الحديد تنطلق منه الى الحدود السورية، وكذلك الى طرابلس والجنوب".
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