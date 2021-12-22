الرئيس الايطالي: ما يحدث في لبنان مهم للمجتمع الدولي.. وكاستالدو: ننتظر الشروع بالاصلاحات لنقوم بدور مساعد

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، في رسالة تمنيات طيبة للجنود الإيطاليين المنخرطين في مسارح العمليات الدولية، اليوم: "أن ما يجري في لبنان "مهم" للمجتمع الدولي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وخاطب ماتريلا كتيبة البعثة الإيطالية في لبنان، مركزا على الوضع "المقلق" في البلاد، لا سيما أوضاع السكان الذين يعانون من "ضائقة اجتماعية".ووجه الرئيس الإيطالي الشكر لكتيبة بلاده في لبنان، مذكرا ب"هيبة البعثة" في القوات المسلحة الإيطالية.وأكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، "أن إيطإليا والاتحاد الأوروبي ينتظران من القادة اللبنانيين الشروع بالاصلاحات لييقوموا بدور لمساعدة لبنان".