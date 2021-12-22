لبنان

سليم خلال زيارته الكلية الحربية: لبنان يستحق التضحية

Lebanon 24
22-12-2021 | 09:52
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أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم " أن وطننا  يمر بظروف صعبة غير مسبوقة وجميعنا يعيش المعاناة، لكن لبنان يستحق التضحية لأنه ليس فندقا نبقى فيه طالما إن خدماته جيدة  ونغادره ما إن ينخفض مستوى هذه الخدمات".
وتابع:" إن الآمال معقودة على القادة العسكريين بأن يكون لدينا وطن  محصن وآمن ومستقر "، مشددا على أهمية التحصن بقيم الشرف والتضحية   والوفاء.

كلام وزير الدفاع جاء خلال زيارة قام بها إلى الكلية الحربية   حيث التقى قائد الكلية العميد الركن جورج صقر وضباطها والتلامذة الضباط الذين توجه إليهم بالقول:
"لقد اخترتم مهنة الدفاع عن الوطن أرضا وشعبا ولكي تكونوا جاهزين تسلحوا بالإيمان بوطنكم مهما اشتدت الظلمات،  واعلموا أن انتماءكم لمهنتكم إنما هو رسالة وليس وسيلة للإثراء". 

كما جال الوزير سليم في اقسام الكلية واستمع الى عرض مفصل عن واقعها والتطور الكبير الذي طرأ على مناهج التدريب. ودون كلمة في السجل الذهبي كتب فيها: يا قادة الغد، عليكم تعقد الآمال، وبكم يلوذ المواطنون، إليكم يتطلع مرؤوسوكم وعلى خطاكم يسيرون. كونوا القدوة في كل ما تفعلون. تسلحوا بالمعرفة والارادة والقيم. كونوا النور الذي به يهتدى والنار التي تسحق المعتدي.. حماكم الله في مستقبل مسؤولياتكم، لتكونوا حماة الوطن ودرعه الحصين.
 
وفي الختام قدم  العميد صقر درعا تقديرية للوزير سليم.
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