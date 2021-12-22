إرهابي دخل لبنان خلسة... وهكذا أُوقف في عرسال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أحالت مديرية المخابرات على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع، لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وتزعّمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني. وقد دخل لبنان خلسة مستخدماً في تنقلاته هوية تعود لصهره السوري (أ.ح) بعد أن أُشيع خبر وفاته في سوريا، أُجريت فحوصات الحمض النووي وثبتت هويته الأصلية.