لبنان

في بعلبك... الاشتبكات ادت الى احتراق سيارة وبعض الممتلكات (صورة)

Lebanon 24
22-12-2021 | 09:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق سيارة وعدد من الممتلكات في حي الشعب في بعلبك على اثر الاشتباكات التي دارت بين شبان من الـ "الرفاعي" واخرين من الـ "صلح"
 
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