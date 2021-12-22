فرعون :الظروف قاسية والهواجس كبيرة ويبقى الميلاد الرجاء والأمل

غرد الوزير والنائب السابق ميشال فرعون على حسابه عبر "تويتر":" ميلاد مجيد لزحلة المجيدة وأهاليها الطيبين ولمطرانها المستحق ابراهيم ابراهيم. الظروف قاسية والهواجس كبيرة، ولكن يبقى الميلاد الرجاء والأمل الدائمين. والأمل أيضا اليوم بمطران جديد يعمل بأسلوب وأداء جديدين ليواكب نور زحلة والفرزل والبقاع".

ميلاد مجيد لزحلة المجيدة وأهاليها الطيبين ولمطرانها المستحق ابراهيم ابراهيم.

الظروف قاسية والهواجس كبيرة، ولكن يبقى الميلاد الرجاء والأمل الدائمين.

والأمل أيضاً اليوم بمطران جديد يعمل بأسلوبٍ وأداء جديدَين ليواكب نور زحلة والفرزل والبقاع. pic.twitter.com/wO4y4nkDwk — Michel Pharaon (@MichelPharaon) December 22, 2021