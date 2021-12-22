سلام استقبل مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، ممثل ومدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، وتمّ البحث في تعزيز آليات العمل بين الوزارة والبرنامج لضمان استقرار الامن الغذائي في لبنان.