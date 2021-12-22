لبنان

سلام استقبل مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان

Lebanon 24
22-12-2021 | 10:14
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، ممثل ومدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، وتمّ البحث في تعزيز آليات  العمل بين الوزارة والبرنامج لضمان استقرار الامن الغذائي في لبنان.
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وزير الاقتصاد

امين سلام

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