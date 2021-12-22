لبنان

هذا ما حصل مقابل أحد المنتجعات السياحية في ضبية (صور)

Lebanon 24
22-12-2021 | 10:38
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تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ استمرت منذ الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٢/١٢/٢٠٢١، من  انتشال زورق سياحي كان قد غرق على عمق ٥ أمتار مقابل أحد المنتجعات السياحية في ضبية.
 
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زورق

غرق

الدفاع المدني

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