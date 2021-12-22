هذا ما حصل مقابل أحد المنتجعات السياحية في ضبية (صور)

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ استمرت منذ الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٢/١٢/٢٠٢١، من انتشال زورق سياحي كان قد غرق على عمق ٥ أمتار مقابل أحد المنتجعات السياحية في ضبية.