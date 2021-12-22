مهرجان "هالميلاد طرابلس أقوى" يختتم فعالياته غدا

يستمرالمهرجان الميلادي، الذي تنظمه "أقوى للأهداف المشتركة" Acua Foundation تحت شعار "هالميلاد طرابلس أقوى"، من 17 إلى 23 الحالي في معرض رشيد كرامي الدولي، بتقديم النشاطات الميلادية المختلفة وفي هذا الاطار، اقيم حفل موسيقي بقيادة المايسترو وقائد "الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية" اندريه الحاج والاستثنائية كارلا رميا.وقبيل انطلاق الأمسية قدمت مديرة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT د. نسرين ضناوي درعا تكريمية الى رئيسة منظمة "أقوى" رولا فاضل وشكرتها على "جهودها لإعادة الحياة والفرح إلى طرابلس"، كما شكرت المايسترو الحاج وكارلا رميا.بدورها شكرت فاضل ضناوي على لفتتها الكريمة، ورحبت بالحضور وحيت الجمهور معربة عن سعادتها بأن "تكون بين أهلها في طرابلس، هذه المدينة التي قدمت الكثير من التضحيات وكان لها تاريخ طويل مع المعاناة والحرمان". ووعدت بأن "تكون والمنظمة التي ترأسها إلى جانب أهل هذه المدينة في المشاريع المستقبلية".وفي الليلة الثانية أحيا التينور ادغار عون وجوقته أمسية ميلادية بعنوان " White Christmas Night ". أما في الليلة الثالثة، فقد تفاعل الناس مع النجمة ألين لحود التي ذكرتهم بوالدتها الراحلة سلوى القطريب ابنة طرابلس.ويختتم المهرجان غدا مع مشروع "مزيج" بقيادة لوكاس صقر الذي سيمزج بين الأغنيات الميلادية والوطنية.