مولوي استقبل سفير اليابان وعرض مع هاشم والصراف التطورات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، سفير اليابان تاكيشي أوكوبو، وتم البحث في العلاقات اللبنانية - اليابانية من جوانبها كافة.والتقى مولوي، بعد الظهر، الوزير السابق يعقوب الصراف وبحث معه في التطورات على الساحة اللبنانية.كذلك، التقى النائب قاسم هاشم، وبحث معه في التطورات.شري وموسويواستقبل ايضا، النائبين أمين شري وابراهيم موسوي وعرض معهما شؤونا إنمائية وخدماتية عامة.