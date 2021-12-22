لبنان

توقيف 154 شخصًا بجرم دخول البلاد خلسة وتهريب أشخاص

Lebanon 24
22-12-2021 | 11:36
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كلفت شعبة المعلومات بمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد خلسة، حيث كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية في المناطق التي تنشط فيها عمليات تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية، بخاصة في منطقتي وادي خالد، والقبيات.
 
على إثر ذلك، وفي خلال الفترة الممتدة بين 8-12-2021، و 16-12-2021، وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد والمراقبة، تمكنت الشعبة من توقيف 154 شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والغانية، على الشكل التالي:
 - 150 موقوفا من الجنسية السورية، بجرم دخول البلاد خلسة. 
- موقوف واحد من الجنسية الغانية، بجرم دخول البلاد خلسة. 
- 3 موقوفين لبنانيين بجرم تهريب أشخاص وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.
 
أودع كل منهم القطعة المعنية، لإجراء ما يلزم بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".
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