15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. والإصابات تلامس الـ2000

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 705477.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8980.