الحلبي عرض مع سفير رومانيا ونواب شؤونًا تربوية والتقى مفوضية التربية في التقدمي

استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين ماردار، يرافقه المستشار الأول في السفارة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.وهنأ السفير الروماني وزير التربية على "الجهود التي يبذلها للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة في هذه الظروف"، مبديا اهتمامه بأن "يتشارك مع الوزارة في خططها وتطلعات القائمين عليها، لا سيما وأن لبنان ورومانيا تربطهما علاقات تاريخية تربوية وجامعية، ورومانيا تستقبل عددا كبيرا من الشباب اللبناني في جامعاتها، وهناك برنامج للمنح وهو مستمر".وأشار إلى "التسهيلات للتقدم من المنح عبر الإنترنت"، مؤكدا اهتمام بلاده بأن "يستمر الطلاب اللبنانيون بالإقبال على الدراسة مع التخصص"، لافتا إلى "تقديم برنامج منح على مستوى الدكتوراه مع برامج بحثية"، آملا استمرار هذه البرامج.من جهته، أكد وزير التربية "أهمية العلاقات الثنائية والتعاون مع الجانب الروماني في القضايا الجامعية، لا سيما في ظل ظروف صعبة وسنة دراسية مليئة بالتحديات الإقتصادية والمالية والصحية". وقال: "رغم ذلك أطلقنا التعليم الحضوري، ونجحنا في ظل متطلبات كثيرة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والدول الصديقة التي قدمت الدعم والحوافز".أضاف: "إن انتشار الوباء ألزمنا بتمديد بسيط لعطلة الأعياد من أجل توسيع إطار اللقاح والتحصين المجتمعي".وأطلع الحلبي السفير الروماني على الخطة الخمسية للوزارة واستراتيجية التعليم العالي، وورشة تطوير المناهج التربوية، ونظام التعليم بعد الظهر للنازحين، وكذلك العناية بالتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة.وأشاد ماردار بـ"السمعة الأكاديمية الجيدة للنظام التربوي"، لافتا الى أن "الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في رومانيا هم محل تقدير، نظرا للمستويات المرموقة التي يحققونها"، كاشفا أن "عدد المنح الجامعية وصل إلى نحو عشرين منحة"، مشيرا إلى "برنامج تعاون موسع، ودورات تأهيل وتدريب الشباب الراغب بذلك".مفوضية تربية التقدميثم اجتمع الحلبي مع وفد من مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة المفوض سمير نجم، بحضور المسؤولين في المفوضية عن التعليم الأساسي والثانوي والمهني. ونقل الوفد تمنيات الهيئات التعليمية وطلباتها "الملحة لجهة عقد اجتماع لمجلس الوزراء من أجل تنفيذ العطاءات المحددة لتحفيز المعلمين". وأمل المجتمعون "تسريع تحويل التسعين دولار للأساتذة"، شاكين من "عدم تجاوب وزارة الصحة لتأمين فحوص كشف الكورونا مجانا".كما تسلم وزير التربية لائحة بحاجات المعاهد والمدارس المهنية، خصوصا لجهة المواد الإستهلاكية والمصاريف التشغيلية. وأشار المجتمعون إلى "صعوبة وصول الطلاب إلى المهنيات من مسافات بعيدة بسبب ارتفاع كلفة التنقل". وتحدثوا عن "معاناة لدى المشاريع المشتركة من النقص بالسيولة لتغطية رواتبهم ومستحقات الضمان"، طالبين "انتداب أساتذة من الملاك في التعليم العام لتولي إدارات في المعاهد المهنية بسبب النقص في الموارد البشرية وفي أساتذة الملاك".وأشاد الحلبي بـ"وعي القيادة والتفكير باستمرار في مصلحة البلاد"، لافتا إلى أن "التسعين دولارا هي حافز لتشجيع الأستاذ على الذهاب إلى المدرسة، وأن التسعين بالمائة هي استناد إلى أيام العمل التي يحددها وزير التربية".وعن التعليم المهني، أكد أنه "ملزم به كما هو ملزم بالتعليم العام، وأنه عمد إلى إعادة توزيع الدعم الدولي لكي تبدأ المهنيات العام الدراسي ريثما يتوافر التمويل لكل الحاجات الملحة".نوابواجتمع الحلبي مع النائب الدكتور فادي علامة، وتناول البحث أوضاع المدارس في الضاحية الجنوبية، وتلقى منه دعوة لزيارة هذه المدارس والإجتماع بالمديرين والوقوف على هواجسهم وحاجاتهم.ثم اجتمع مع النائب الدكتور إدغار طرابلسي، وبحث معه في مشاريع القوانين التربوية، ومنها التعليم من بعد، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لنظام الجودة، وتعديل المادة الثانية من القانون 515 المتعلقة بتنظيم الموازنات المدرسية.تلفزيون لبنانوالتقى الحلبي بصفته وزيرا للاعلام، المدير العام لـ"تلفزيون لبنان" توفيق طرابلسي ترافقه ندى صليبا، وتم البحث في قضايا متصلة بالتلفزيون.