لبنان

وفد من القومي زار نقيبة المحامين في طرابلس والشمال مهنئًا

Lebanon 24
22-12-2021 | 12:13
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زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم عميد التنمية الإدارية الدكتور كلود عطية ومدير دائرة محامي القومي في الشمال عبدالله ديب، مقر نقابة المحامين في طرابلس حيث التقى نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تاريز القوال. 
 
وهنأ الوفد هنأ النقيبة القوال باسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان، مؤكدا أن "وجودها على رأس نقابة المحامين في طرابلس يعطي دفعا إضافيا للنقابة، خصوصا أن النقيبة الجديدة تمتلك إرادة العمل والنجاح في سبيل المصلحة العامة ومصلحة المحامين بشكل خاص".
 
من جانبها، أكدت النقيبة القوال "ضرورة التعاون والتنسيق لتخطي هذه المرحلة التي يعاني منها معظم اللبنانيين وبخاصة المحامين"، وشددت على أن "لا سبيل إلا بالمواجهة من أجل ضمان الاستمرارية والبقاء". وشكرت قيادة القومي ورئيسه على التهنئة.
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