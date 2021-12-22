حملة تلقيح للعاملين في حسبة صيدا استفاد منها 125 شخصًا

نظم الصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وبلدية صيدا وفوج "الإنقاذ الشعبي" في "مؤسسة معروف سعد"، وفريق المستجيب الأول وجمعية "أطباء بلا حدود"، ضمن حملة تحصين المجتمع من فيروس كورونا، حملة ميدانية عبر walkin لإعطاء لقاح "فايزر" للعاملين في سوق الخضار والفواكه (الحسبة) في صيدا.ولوحظ مشاركة مواطنين من خارج القطاع المستهدف لأخذ اللقاح.وبلغ عدد الذين استفادوا من الحملة 125 شخصا، حصل 83 منهم على الجرعة الأولى، فيما توزع الباقون بين الجرعة الثانية والثالثة.