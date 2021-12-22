لبنان

درويش تابع إصلاح العطل على الشبكة الكهربائية في الجامعة اللبنانية بطرابلس

Lebanon 24
22-12-2021 | 13:39
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تابع النائب الدكتور علي درويش العطل الذي طرأ على شبكة الكهرباء في مبنى ال"مون ميشال" في الجامعة اللبنانية في طرابلس، وبعد مراجعة إدارة الجامعة له، قام بالاتصال بالمدير العام ل"كهرباء لبنان" كمال الحايك لمعالجة العطل، وتجاوب بدوره فورا من خلال فرق الصيانة في طرابلس التي باشرت العمل لاصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي لهذا الصرح التعليمي في الشمال.
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