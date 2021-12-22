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لبنان
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
22-12-2021
|
14:01
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تفاجأ أحد المواطنين من أبناء مدينة طرابلس أثناء مغادرته مطار بيروت الدولي بسعر الكروسان من داخل المطار حيث دفع ثمن الكروسان الواحدة 100.000 ليرة لبنانية.
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