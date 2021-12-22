الطقس متقلب في لبنان وثلوج على هذا الارتفاع

يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط الذي يؤدي إلى طقس متقلب في لبنان، يستمر حتى الجمعة، حيث ينحسر اعتبارًا من الظهر.



الطقس المتوقع في لبنان الخميس: غائم جزئيًّا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة وبخاصة في المناطق الشمالية يتخللها انفراجات خلال النهار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر ومافوق كما ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلًا .