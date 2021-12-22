سلام: "سوء الإدارة هو السبب في الانهيار الشامل للاقتصاد

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أنّ "سعر صرف الدولار مبني على معطيات غير واقعية ومتأثر بعوامل سياسية ومنصات غير شرعية تتلاعب بسعره".وأضاف سلام، في حديثٍ له لـ "الجزيرة مباشر"، "تحسن سعر صرف الدولار مرتبط بإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، وتعافي الاقتصاد اللبناني يتطلب إصلاحات تستغرق 3 إلى 5 سنوات".وتابع: "سوء الإدارة هو السبب في الانهيار الشامل الذي يشهده الاقتصاد اللبناني".