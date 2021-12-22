مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء

مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
تدخل القوى السياسية هدنة الأعياد منهكة بفعل المواجهات العنيفة التي خاضتها في المرحلة الأخيرة وليست معركة المجلس الدستوري آخرها إذ ينتظر أن يشهد مطلع السنة الجديدة انطلاق السباق الانتخابي وما يرافقه من تحديات سياسية ناهيك بما يرزح تحته البلد من أزمات اقتصادية واجتماعية وحياتية.
إلا أن الكلمة العليا تبقى في هذه المرحلة لفايروس كورونا ولمتحوراته التي تنغص على اللبنانيين اقتناص لحظات الأعياد من هنا جاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتمديده إعلان التعبئة العامة.
غير أن الشلل الحاصل على مستوى جلسات مجلس الوزراء فرض نفسه على مداولات المجلس الأعلى فبعد رئيس التيار جبران باسيل أمس صوب رئيس الجمهورية اليوم من جديد على الثنائي الشيعي فقال: إن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول فيما جدد رئيس الحكومة حرصه على عقد جلسات مجلس الوزراء.
وترافقت شكوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع ورود تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله وفي ظل الكشف عن المزيد من مؤشرات الانهيار فقد أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن معدل التضخم من كانون الأول 2020 إلى تشرين الثاني 2021 قد بلغ 178 بالمئة دون احتساب نسبة التضخم لعامي 2018 و2019 والبالغة 1216 بالمئة.
إذا على هامش اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الرئيس عون ينتقد مقاطعة مجلس الوزراء والرئيس ميقاتي يأمل بانعقاده قريبا.
مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
مبدئيا، الصفقة السياسية - القضائية انتهت، لكن مفاعيلها العملية بدأت اليوم. فاجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية شكل اعتراضا واضحا من عون، على مقاطعة الثنائي الشيعي جلسات الحكومة. الاعتراض المذكور لم يقتصر على الفعل بل تجسد كلاميا. فرئيس الجمهورية اكد انه يجب انعقاد مجلس الوزراء، وانه لا يمكن لأي شخص اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.
في المقابل اعرب رئيس الحكومة عن خشيته من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه . الموقفان المتعارضان، بين عون وميقاتي، هو امتداد طبيعي للخلاف بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي. المأزق اذا مستمر . واركان المنظومة الذين حاولوا حل مشاكلهم عبر استهداف القضاء، سقطت صفقتهم، فاخذ كل طرف يبرىء نفسه، كما اخذ كل طرف يلقي الاتهامات على سواه. علما ان جميع اطراف السلطة مشاركون في الجريمة، ولو ان الجريمة التي دبروها في الغرف السوداء كشفت وسقطت في اللحظة الاخيرة !
سياسيا، النتيجة الاولى لما حصل هو تصدع العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فالحزب الاصفر اثبت مرة جديدة انه لا يبالي كثيرا بمصالح حليفه البرتقالي، وان الاولوية عنده هي مراعاة حليفه التاريخي حركة امل، اما عن اقتناع واما عن رغبة في تجنب الفتنة الشييعة- الشيعية. لكن تصدع العلاقة بين البرتقالي والاصفر لا يعني ان الطلاق واقع حتما بينهما. فالتيار غير قادر على فك ارتباطه بالحزب وهو على ابواب انتخابات نيابية يحتاج فيها الى دعمه، وخصوصا ان اليتار خسر قسما وازنا من شعبيته. وعليه، فان كل ما يقوم به التيار ورئيسه جبران باسيل لن يغير في المشهد كثيرا.
وفيما الاطراف السياسية غارقة في مناكفاتها اليومية السخيفة، القطاعات على انواعها تعاني، والناس يئنون ويتوجعون. فالتقنين الكهربائي مستمر ، والادوية شبه غائبة عن رفوف الصيدليات. نقابة المستشفيات تحذر من كارثة صحية محتمة في الايام المقبلة، فيما ازمة رغيف تلوح في الافق. لذلك ايها اللبنانيون: تذكروا عند ساعة الاستحقاق الانتخابي المسؤولين عن قهركم واذلالكم. تذكروا معظم نوابكم الذين يعيشون في قصور عاجية فيما انتم تعانون نتائج فشلهم وفسادهم. ولذلك ايها اللبنانيون: اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
صدر القرار وإن بلا قرار وبات لزاما على جميع القوى السياسية إحترام ما توصل اليه المجلس الدستوري لناحية الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي
لا تحليل ولا تأويل للقرار...بل إحترام وتنفيذ لما يصدر عن المؤسسات بعد أن بات القانون المطعون به نافذا وتم تنظيم محضر به لابلاغه لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة على أن ينشر في الجريدة الرسمية،
وفي هذا الإطار آثر رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم الخوض في أي تحليل أو تأويل لقرار الدستوري مكتفيا بالقول ردا على سؤال حول رأيه بما حصل:"لا تعليق لا تعليق القرار صدر ولازم نلتزم فيه
وعن كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غداة القرار رد الرئيس بري بحزم: لا تعليق إطلاقا على كلامه قائلا "أش ما حكى"
في جلسة المجلس الأعلى للدفاع تمديد للتعبئة العامة حتى نهاية آذار المقبل و اتخاذ قرارات غير سرية تتعلق بالتهريب والمخدرات وبعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية و المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة ووضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت و فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين وفق ضوابط معينة والطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
في الجلسة نفسها اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول فيما لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه.
مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
تطوران من شانهما رفع منسوب التوتر السياسي، بعد إعصار المجلس الدستوري أمس: التطور الأول، طلب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة بسبب تمنعها عن الإجتماع.
والتطور الثاني دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع.
التطوران يبدوان مترابطين، فطلب المساءلة سببه عدم اجتماع الحكومة، واجتماع المجلس الاعلى للدفاع خلفيته عدم اجتماع الحكومة، وبشكل او بآخر رد على الحركة النشطة في السرايا والإجتماعات المتلاحقة التي يعقدها الرئيس ميقاتي.
من المرجح جدا ان يدعو الرئيس بري إلى جلسة، وستكون مناسبة لجلوس الحكومة على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ تطيير آخر جلسة، لكن بالتأكيد لن يصل الامر إلى طرح الثقة بالحكومة لأن طالبي المساءلة لديهم اكثر من وزير فيها.
شظايا قرار أو لا قرار المجلس الدستوري ما زالت تتفاعل وتطرح جملة من الأسئلة:
ماذا عن النصاب في جلسات مجلس النواب؟ هل هو 65 نائبا أو 59؟
هذه التساؤلات ممكن ان تتحول إلى إشكاليات بين القوى السياسية، في ظل العلاقات "المكهربة" في ما بينها. واستطرادا، ما هو مستقبل العلاقة بين التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وامل، بعد المؤتمر الإتهامي للنائب باسيل في حقهما؟
في غضون ذلك، مازالت المقترحات متعددة للتوصل إلى ما اصطلح على تسميته "ردم الهوة المالية"، وهذه المقترحات مازالت تنتظر ما سيتم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.