لبنان

الجميل: قطار التغيير لن ينطلق إلا عبر الانتخابات

Lebanon 24
22-12-2021 | 15:54
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أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أن "قطار التغيير لن ينطلق إلا عبر الانتخابات التي ستكون البداية لإدخال أشخاص الى مجلس النواب يعملون بطريقة مختلفة".

وأضاف الجميّل، في حديثٍ له للـ"MTV": "أنا من جيل الحرب، وعشت القهر مثل رفاقي ولذلك أسعى معهم لبناء لبنان الجديد كي نكفّ عن التفتيش عن جواز سفر من دولة أخرى، ولسنا على استعداد للانتقال من تسوية الى أخرى من دون حلول".

وتقال: "التسويات دمّرت لبنان وقمنا منذ العام 2015 بعمليّة نقد، و"تخانقنا" مع الجميع وخسرنا في الانتخابات لأننا اخترنا نهجاً يقوم على الصدق، وحين رفضنا انتخاب عون كنّا نعرف أنّنا سندفع الثمن".
 
وأشار إلى أنه "كنّا نعرف أن انتخاب عون سيسلّم البلد لحزب الله ويدمّر المؤسسات ويضرب الاقتصاد وبعد 17 تشرين الأول 2019 بدأ يكبر الحلم الذي يحاولون اليوم سرقته بالسلاح والطائفيّة والتسويات".
 
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