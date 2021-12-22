لبنان

الحملات المتبادلة ضمن "التسوية" للتهدئة خلال الأعياد

Lebanon 24
22-12-2021 | 17:04
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قالت مصادر عبر "الأنباء" الكويتية ان "الغرض من كل ما يحصل تهدئة الأوضاع السياسية خلال فترة الأعياد، تأمينا لاستمرار تدفقات اللبنانيين العائدين من المغتربات لزيارة أقاربهم. وان هذا الوضع المستقر سيستمر الى ما بعد عطلة الأعياد، اما العودة الى الحراك السياسي الفعلي، فستبدأ من لحظة توجيه وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات، عندها يمكن ان يفتح صندوق النقد الدولي ابوابه امام لبنان."
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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