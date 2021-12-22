لبنان

تكتّل باسيل يرمي الكرة إلى المجلس

Lebanon 24
22-12-2021 | 17:13
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أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى ان "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يحضّر مع نواب كتلته وبعض قياديي التيار، حملة الرد على فشل خطوة تعديل قانون الانتخابات من خلال عدم توصل المجلس الدستوري في قبول الطعن والقيام بما يحقق اهداف الكتلة من تقديم الطعن، وتوقعت ان تطال الحملة حزب الله ايضا، وبعض القوى السياسية التي يعتبرها باسيل، بأنها مارست ضغوطات على اعضاء المجلس الدستوري لمنع قبول الطعن".
واعتبرت ان "أولى هذه الحملة طلب كتلة "لبنان القوي" عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، وستتوالى الحملة، على خلفية توجيه اتهامات عالية السقف للاسباب التي تقف وراء التعطيل، ويسعى من خلالها، الى اعتبار التعطيل المتواصل، بانه يستهدف ما تبقى من ولاية الرئيس عون، والتأثير على القضاء، وتقويض أسس الدولة".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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