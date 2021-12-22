16
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اهتمام
Lebanon 24
22-12-2021
|
18:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يهتم ملحقون بمعلومات سرّبت عن دور خفيّ لجهة دولية، ساهمت في إحباط صفقة - التسوية، قبل ساعات من قرار سلطة قضائية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: القضاء في لبنان ليس بخير وعلى الجميع العمل من اجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة
Lebanon 24
الرئيس عون: القضاء في لبنان ليس بخير وعلى الجميع العمل من اجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة
23/12/2021 05:57:44
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل خلال مؤتمر صحافي: ما يحصل مع القاضي البيطار خطير جداً بالنسبة لكل العدالة واذا استطاعوا أن ينالوا منه ستكون رسالة لكل القضاء في لبنان
Lebanon 24
سامي الجميّل خلال مؤتمر صحافي: ما يحصل مع القاضي البيطار خطير جداً بالنسبة لكل العدالة واذا استطاعوا أن ينالوا منه ستكون رسالة لكل القضاء في لبنان
23/12/2021 05:57:44
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: ما يجري الآن هو أن بعض القضاء اللبناني يحمي بعضه البعض وكل المعطيات تقول إن القضاة المعنيين بملف مرفأ بيروت هم في دائرة الاتهام والشبهة
Lebanon 24
نصرالله: ما يجري الآن هو أن بعض القضاء اللبناني يحمي بعضه البعض وكل المعطيات تقول إن القضاة المعنيين بملف مرفأ بيروت هم في دائرة الاتهام والشبهة
23/12/2021 05:57:44
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: هل يوجد اليوم في القضاء اللبناني قاضٍ يجرؤ على أن يأخذ قرارًا بتنحية القاضي العدلي؟ هناك قاضٍ تقدم في هذا الاتجاه لكنهم هددوه وحاربوه
Lebanon 24
نصرالله: هل يوجد اليوم في القضاء اللبناني قاضٍ يجرؤ على أن يأخذ قرارًا بتنحية القاضي العدلي؟ هناك قاضٍ تقدم في هذا الاتجاه لكنهم هددوه وحاربوه
23/12/2021 05:57:44
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قضاء
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
03:30 | 2021-12-22
22/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
08:37 | 2021-12-22
22/12/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
02:00 | 2021-12-22
22/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
06:13 | 2021-12-22
22/12/2021 06:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:18 | 2021-12-22
اشكال بلدة شقرا مع " اليونيفيل" : حادث عرضي ام مؤشر خطير
22:19 | 2021-12-22
هل يدعو بري لجلسة لمساءلة الحكومة؟
22:21 | 2021-12-22
اتصالات للعودة الى" صيغة بري"؟
22:49 | 2021-12-22
بارود :اللاقرار بمثابة قرار ويرتب نتائج قانونية
22:47 | 2021-12-22
التحالف الانتخابي بين "حركة أمل" و"حزب الله" أنجز بالكامل
22:44 | 2021-12-22
الازمة الحكومية الى مزيد من "الاستعصاء"
فيديو
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
09:00 | 2021-12-22
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
23/12/2021 05:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact