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Lebanon 24
22-12-2021 | 18:03
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يهتم ملحقون بمعلومات سرّبت عن دور خفيّ لجهة دولية، ساهمت في إحباط صفقة - التسوية، قبل ساعات من قرار سلطة قضائية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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