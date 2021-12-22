يهتم ملحقون بمعلومات سرّبت عن دور خفيّ لجهة دولية، ساهمت في إحباط صفقة - التسوية، قبل ساعات من قرار سلطة قضائية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)