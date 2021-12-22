عودة مشروطة لهوكشتين الى بيروت

كتبت" الاخبار": فيما يجري تداول معلومات عن نية الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان و«إسرائيل»، عاموس هوكشتين، زيارة لبنان في النصف الأول من الشهر المقبل، علمت «الأخبار» أن مسؤولين أميركيين معنيين بالملف بدأوا اتصالات بعيداً من الأضواء مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي للتدقيق في الموقف اللبناني، ومعرفة ما إذا بات هناك تصوّر موحد لدى الدولة اللبنانية يمكن الوسيط الأميركي الانطلاق منه لاستكمال التفاوض مع العدو الإسرائيلي. وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين اللبنانيين تبلّغوا بأن هوكشتين سيزور بيروت بعد العاشر من كانون الثاني، ولكن من دون تحديد موعد دقيق. إذ إن هوكشتين قد يعدل عن الزيارة في حال تبيّن أن الخلافات لا تزال على حالها بين المسؤولين اللبنانيين حيال هذا الملف