مخزومي يريد زيارة الرياض بوساطة اميركية

توسّط رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي لدى الأميركيين لإقناع المملكة العربية السعودية باستقباله، كـ"شخصية سُنية" كما تفعل مع شخصيات سياسية من طوائف أخرى، ولأنه "لا يُمكن أن تواصل السعودية تجاهل الطائفة على أبواب الانتخابات النيابية". إلا أن الرياض، وفق مصادر مطّلعة، "لم تحسم موقفها بعد"، وهي "لن تستقبل أيّ شخصية سُنية قبل أن تضع تصوراً للمرحلة المقبلة، على أن يكون مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أوّل الزوار لدى فتح باب الزيارات".

(الاخبار)