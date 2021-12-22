لبنان

غوتيريش امتعض من تفاصيل "الصفقة"

Lebanon 24
22-12-2021 | 22:39
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ذكرت" الشرق الاوسط" ان " التسوية- الصفقة" التي كانت تهدف إلى مقايضة موافقة "المجلس الدستوري" على الطعن بقانون الانتخاب في مقابل حل الخلاف حول التحقيق في انفجار المرفأ
حضرت على هامش لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذي استفسر عن بعض تفاصيلها، ما اضطر الرؤساء لاطلاعه على بعض تفاصيلها ولاحظوا امتعاضه الشديد في ضوء اطلاعه على رد فعل ميقاتي الذي أحبطها".
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