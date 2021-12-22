دراسة تكشف: 13 مليون ليرة الحدّ الأدنى لمعيشة أسرة في لبنان!

كتبت ندى أيوب في "الأخبار":

13.130.700 ليرة، أي ما يعادل أضعاف الحد الأدنى للأجور 19 مرة، هو الحد الأدنى المطلوب لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، بأسعار تشرين الثاني الماضي، للحصول على الغذاء والسلع الاستهلاكية والمنزلية، إضافة إلى الملابس والأحذية والعناية الصحية بحدود الطبابة والأدوية حصراً، فيما تتخطى كلفة الأسرة المعيشية مبلغ 16 مليون ليرة إذا احتسبت أكلاف الاستشفاء والحليب والحفاضات ومصروف الجيب والتدخين وزيادات الإيجار السكني وصيانة المنزل والسيارة والمواد الشخصية.

هذا ما خلصت إليه دراسة استقصائية أعدّها النقابي محمد قاسم. صحيح أنه لم يكشف عن تفاصيل الدراسة للتحقق من دقّتها، باستثناء أنها تشمل أبواب الإنفاق لدى مئات الأسر، إنما في نتائجها الكثير مما يعبّر عن الوضع الذي جرت معاينته ميدانياً. وقد استند قاسم إلى أسعار مستقاة من التعاونيات الاستهلاكية والمحال التجارية في المناطق الشعبية حصراً، على أساس صرف للدولار يبلغ 20 ألف ليرة، علماً بأن سعره في حال ارتفاع مطّرد وهو يتخطّى اليوم الـ 27 ألفاً.

في النتيجة التي تتعلق بكلفة معيشة الأسرة البالغة 13.130.700 ليرة شهرياً، تبيّن أن النفقات المحتسبة لم تلحظ مجموعة من الأكلاف الفعلية مثل: الزيادات التي طرأت على الإيجار السكني، أكلاف الترميم المنزلي والتصليحات الدورية للمسكن. وجرى حصر بدل النقل بفرد واحد من الأسرة، واعتمدت أكلاف تلميذ في المرحلة الثانوية في التعليم الرسمي وآخر في المرحلة المتوسطة في التعليم الخاص. كذلك استبعدت أكلاف العناية الشخصية ومصروف الجيب للأولاد، وأكلاف الترفيه مع حرمان العائلة من الخروج من المنزل طوال أيام الشهر إلا للضرورة القصوى. كما استبعدت أكلاف التدفئة والتبريد والتدخين والضرائب المباشرة والرسوم البلدية والمعاملات الرسمية. أما أكلاف العناية الصحية فاستثني منها دخول المستشفى وأكلاف الحمل وعمليات الولادة ووجود أطفال رضّع، مع ما يتطلّبه ذلك من نفقات. فضلاً عن اعتبار أن الأسرة تقتني سيارة واحدة لم تدرج تكاليف صيانتها في جدول النفقات.

علامَ تنفق الأسر مبلغ الـ 13.130.700 ليرة؟

وزّعت الدراسة مجموع كلفة معيشة العائلة (4 أفراد) الشهرية على 6 أبواب على الشكل الآتي:

- المواد الغذائية: 3.750.000 ليرة.

- بدل النقل للعمل (لفرد واحد): 1.664.000 ليرة على اعتبار أيام العمل الشهرية 26 يوماً والبدل اليومي ذهاباً وإياباً يعادل 64000 ليرة.

- مواد استهلاكية منزلية: 3.614.000، وتشمل فواتير الكهرباء (دولة ومولد 5 أمبير)، بطاقة تشريج خلوي واشتراك «WIFI» وخط أرضي ثابت، اشتراك رسمي للمياه وتعبئة 4 خزانات، صفيحة بنزين واحدة وقارورة غاز واحدة وبدل إيجار منزل من 4 غرف، ومستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية.

- ملابس وأحذية وبياضات: 1.983.600 ليرة.

- العناية الصحية: 749.100، وتشمل معاينات طبية في الصحة العامة والأسنان والعيون وطبيباً اختصاصياً، وفحصاً مخبرياً وتصوير أشعة وأدوية الحد الأدنى.

- أكلاف التعليم: 1.370.000 لولدين فقط، أحدهما تلميذ متوسط في مدرسة خاصة، والآخر تلميذ ثانوي في التعليم الرسمي، يغطي المبلغ الأقساط والكتب والقرطاسية وبدل النقل، أما الزي المدرسي والرياضي فاعتبر غير إلزامي.