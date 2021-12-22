لبنان

كيف حال الطرقات اليوم؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 23:49
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أفادت غرفة التحكم المروري، أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: عيناتا الارز ، كفردبيان حدث بعلبك، المنيطرة  حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبكن جرد مربين  الهرمل، مشمش  الهرمل.
الى ذلك، فان طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين أمام جميع السيارات.
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الطرقات الجبلية

التحكم المروري

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