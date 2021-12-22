لبنان

وفاة شقيق المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية

Lebanon 24
22-12-2021 | 23:40
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غيب الموت ليل امس السيد جوزيف شلالا شقيق المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية رفيق شلالا.

وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 24 الجاري في كنيسة الصعود ـ الضبيه.

 

وقد نعاه شلالا بالاتي:اليوم اكتمل يُتمي !

وداعا لمن كان لي اكثر من شقيق

وداعا لمن كان لي اكثر من رفيق

وداعا لمن تحمّل الكثير من اجلي

رافقني صغيرا

واحتضنني شاباً

وسهر من اجل راحتي

وظل حتى الساعات الاخيرة من حياته يرعى مسيرتي

وكم اتعبته واقلقته وجعلته يخاف عليّ

بعد اليوم اي فراغ   سيحّل في حياتي وقد انكسر جناحي   !

اليوم … اكتمل يُتمي !!

 
"لبنان ٢٤" يتقدم من الاستاذ شلالا ومن عائلة الراحل باحر التعازي سائلا الله ان يغمر الفقيد بوافر رحمته.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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