أخبار ايجابية من وزير الاشغال.. هذا ما أعلنه عشية الاعياد

غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: لبنان، وعلى الرغم من كل ما يعانيه، كان ولا زال وسيبقى قبلة مغتربيه وبوصلة مريديه، ومن أربع جهات الأرض. بالأمس فقط ٦٦ طائرة تقل هؤلاء إلى ربوعه، واليوم سيصل العدد إلى ٩١ طائرة من هؤلاء، الذين يعلنون على الملئ تجديد ثقتهم بلبنان الأمل ، لبنان الغنى لبنان التلاقي والوصال.