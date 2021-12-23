اطلاق نار في طرابلس.. ماذا حصل؟

شهدت منطقة طرابلس مساء امس اطلاق رصاص متقطع طوال فترة الليل وفجر اليوم من قبل مجهولين تزامناً مع الانقطاع التام للكهرباء واطفاء المولدات في المدينة، ما ادى الى عتمة تامة في المنطقة.