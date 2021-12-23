لبنان

اطلاق نار في طرابلس.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 01:00
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شهدت منطقة طرابلس مساء امس اطلاق رصاص متقطع طوال فترة الليل وفجر اليوم من قبل مجهولين تزامناً مع الانقطاع التام للكهرباء واطفاء المولدات في المدينة، ما ادى الى عتمة تامة في المنطقة.
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طرابلس

اطلاق نار

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