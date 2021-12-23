تحذير عالي النبرة.. الوضع الوبائي سيكون سيئاً بعد العيد

ناشد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الوقائية، منبهًا من "خطورة عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءت الوقائية لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، وسرعة إنتشاره في كل أنحاء العالم، وثمة احتمال كبير أن ينتشر في لبنان كبقية الدول التي إتخذت إجراءات مكثفة كالولايات المتحدة وأوروبا".وأشار في بيان إلى "إنهيار الأوضاع الإقتصادية والمالية، والتدني المخيف لليرة اللبنانية مقابل الدولار ، وهجرة عدد لا يستهان به من الكادر الطبي والتمريضي، وإقفال عدد كبير من أقسام كورونا في المستشفيات، وعدم قدرة المؤسسات الضامنة على زيادة التعريفات ، والفروقات الكبيرة التي يتحملها المريض بالمستشفيات وفقدان بعض الأدوية والإرتفاع الجنوني لأسعارها، هذا الى جانب نسبة الأشغال بأقسام كورونا التي ناهزت ال(٨٠) في المئة من عدد الأسرة المتوفرة حاليا"، وهذه النسبة تدعو الى القلق الشديد إذا إرتفعت الإصابات التي تستوجب دخولها الى أقسام العناية وبالرغم من أن وزير الصحة الدكتور فراس أبيض حاول ويحاول بالتواصل مع نقابة المستشفيات رفع عدد الأسرة لكن هناك محدودية بالتجاوب معه".