كيف علّق وزير الزراعة على سرقة سوق الخضار في بيروت؟

رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" ان "الاعتداء على سوق الخضار في العاصمة بيروت بالسرقة جريمة يجب محاسبة فاعليها لينالوا عقابهم، وفتح التحقيقات التي تكشف كل الملابسات والمتورطين. هذا الاعتداء كان سبقه آخر في الفيحاء طرابلس من خلال الاعتداء بالسرقة على سوق الخضار الجديد في عاصمة الشمال".