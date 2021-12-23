حدث غريب في حلبا.. هذا ما جرى على أبواب المصارف!(صور)

عمد عدد من المواطنين في حلبا مساء أمس، على وضع ملصقات على أبواب المصارف والمحلات وعلى الطرقات كتب عليها "إنفجار التليل - أين العدالة" واضعين صوراً لصاحب الارض والمتهم بتخزين مادة المحروقات والنائب "أسعد درغام".