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لبنان
حدث غريب في حلبا.. هذا ما جرى على أبواب المصارف!(صور)
Lebanon 24
23-12-2021
|
02:24
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عمد عدد من المواطنين في حلبا مساء أمس، على وضع ملصقات على أبواب المصارف والمحلات وعلى الطرقات كتب عليها "إنفجار التليل - أين العدالة" واضعين صوراً لصاحب الارض والمتهم بتخزين مادة المحروقات والنائب "أسعد درغام".
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انفجار التليل
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