لبنان

حدث غريب في حلبا.. هذا ما جرى على أبواب المصارف!(صور)

Lebanon 24
23-12-2021 | 02:24
A-
A+
Doc-P-899925-637758492910153579.jpg
Doc-P-899925-637758492910153579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد عدد من المواطنين في حلبا مساء أمس، على وضع ملصقات على أبواب المصارف والمحلات وعلى الطرقات  كتب عليها "إنفجار التليل - أين العدالة" واضعين صوراً لصاحب الارض والمتهم بتخزين مادة المحروقات والنائب "أسعد درغام".
 
 
مواضيع ذات صلة
محمد سليمان: إحالة ملف انفجار التليل على المجلس العدلي خطوة أولى على درب العدالة
lebanon 24
23/12/2021 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريس: نتضامن مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت و يجب تحقيق العدالة في ملف الانفجار عبر تحقيق شفاف
lebanon 24
23/12/2021 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يرفض المقايضة على حساب العدالة ومصادره تؤكّد متانة العلاقة مع بري
lebanon 24
23/12/2021 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي متوجهاً إلى غوتيريش: بتعاونكم ودعمكم وتعاون ودعم من تمثلون سيبقى لبنان دوما متمسكا بمبدأ العدالة درباً الى السلام وارض الحريات والتلاقي والاعتدال
lebanon 24
23/12/2021 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24

انفجار التليل

العدالة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2021-12-23
05:32 | 2021-12-23
05:21 | 2021-12-23
05:00 | 2021-12-23
04:49 | 2021-12-23
04:43 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website