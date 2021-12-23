لبنان

بعد توقفها عن العمل...بيان هام من شركة لافاجيت!

Lebanon 24
23-12-2021 | 02:50
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عطفاً على البيان الصادر عن شركة لافاجيت بالتوقف عن العمل بعدم رفع النفايات من مدن أتحاد بلديات الفيحاء ،
وبناءاً على الاتصالات والوعود من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير البيئة، واتحاد بلديات الفيحاء ورؤساء بلدياتها بحلحلة الامور المالية والتعاقدية لتسهيل سير عمل الشركة,

وعليه، قررت شركة لافاجيت تعليق الاضراب يوم الاثنين في ٢٠٢١/١٢/٢٧ فاسحةً المجال امام المعنيين بتسهيل الامور، وتجنيباً مدن الاتحاد ازمة نفايات  تضر بأهلها الكرام.
اذ تشكر الشركة الجميع على دعمهم والوقوف الى جانبها لحل هذه المعضلة وتتمنى للجميع اعياد مجيدة وسنة مباركة بالخير والبركة وبحل المشاكل التي تعصف ببلدنا الحبيب.

لافاجيت لاجل بيئة نظيفة، وأيد بأيد نظافة مدن الاتحاد بتزيد.
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