حالات مرضية وامراض جلدية..."الجَرَب" يجتاح سجن رومية! (صور)

حصلت "الجديد" على صور من سجن رومية تظهر حالات مرضية وجرب وأمراض جلدية أصيب بها السجناء، نتيجة المياه الملوثة والصدئة المستخدمة للشفة والاستحمام.



ويطالب السجناء المعنيين ووزير الداخلية بسام المولوي، بالعمل على تصحيح أوضاع السجون، وإرسال أطباء مختصين للمعالجة من الامراض المعدية مع بدء تفشيها في السجن.