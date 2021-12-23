جريح نتيجة انقلاب سيارة على أوتوستراد القلمون!(صور)

سقط جريح نتيجة إنقلاب سيارة من نوع مرسيدس لعدة مرات على اوتوستراد القلمون-طرابلس محلة جسر البالما، اتجاه طرابلس وقد وصلت فرق الاسعاف في هذه الاثناء لسحب الجريح من تحت السيارة، بمساعدة عدد من المواطنون الذين عملوا على رفع السيارة.