لبنان

جريح نتيجة انقلاب سيارة على أوتوستراد القلمون!(صور)

Lebanon 24
23-12-2021 | 03:28
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سقط جريح نتيجة إنقلاب سيارة من نوع مرسيدس لعدة مرات على اوتوستراد  القلمون-طرابلس محلة جسر البالما، اتجاه طرابلس وقد وصلت فرق الاسعاف في هذه الاثناء لسحب الجريح من تحت السيارة، بمساعدة عدد من المواطنون الذين عملوا على رفع السيارة.
 
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