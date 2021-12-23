لبنان

لقاء بين وزير العدل وسفيرة سويسرا...وهذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
23-12-2021 | 03:59
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إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون كروبسكي في إطار زيارة تعارف لمناسبة تولي السفيرة مهامها الدبلوماسية في لبنان، وجرى خلال اللقاء البحث في برامج التعاون القائمة بين لبنان وسويسرا في المجالين القضائي والحقوقي.
 
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