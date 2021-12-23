لبنان

ميقاتي التقى وزير الصناعة.. وبحث بمسألة التصدير الى السعودية

Lebanon 24
23-12-2021 | 04:43
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان في السراي الحكومي صباح اليوم وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الصناعة في لبنان.

اثر اللقاء أعلن الوزير بوشكيان:" بحثنا مع دولة الرئيس في أمور تتعلق بمسألة التصدير الى السعودية التي نتباحث فيها حاليا مع غرفة التجارة والصناعة والهيئات الصناعية لإيجاد آلية حول هذا الموضوع، وان شاء الله خير.

وبحثت ايضا بالزيارة الرسمية التي سأقوم بها للعراق مع وفد من رجال الاعمال اللبنانيين حيث سنلتقي وزراء ورجال اعمال عراقيين من اجل فتح الأسواق بيننا وبين العراق.

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