لبنان

بري: لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية

Lebanon 24
23-12-2021 | 04:34
A-
A+
Doc-P-899956-637758568431549791.jpg
Doc-P-899956-637758568431549791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بمناسبه عيد الميلاد المجيد توجه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من اللبنانيين عامة والطوائف المسيحيه خاصة بأحر التهاني والأمنيات قائلاً  : 

بسم الله الرحمن الرحيم : 
(إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) .

ويبقى الميلاد في روحيته وقيمه دعوة دائمة للسلام على الأرض وإفشاءً للمسرة بين الناس ومحطة رسالية سماوية غيرت وجه الإنسانية وأرخت للبشرية  تاريخاً جديداً بقيم المحبة والحرية والفداء والخلاص .

واضاف :  ولكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لإستلهام قيمه أملاً و رجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد ، بذلك نؤسس لميلاد  لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية .

و ختم الرئيس بري : لأرض الميلاد ...فلسطين للقدس معراج الانبياء والشهداء ...للأقصى لبيت لحم وكنيسة المهد و"المزود" الذي إحتضن رمز القيامة والفداء... هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد ميلاد الحرية والتحرير والعودة ...إنه "لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ" .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-12-23
06:21 | 2021-12-23
09:03 | 2021-12-23
09:02 | 2021-12-23
08:58 | 2021-12-23
08:51 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website