لبنان

عبد الساتر ترأس قداس الميلاد في مستشفى الحايك

Lebanon 24
23-12-2021 | 04:49
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ترأس راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر قداسا في مستشفى الحايك في سن الفيل، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، عاونه فيه الخوري جورج شهوان ومرشد المستشفى الخوري ميشال خوري، بمشاركة كهنة رعية السيدة وسانت ريتا - سن الفيل، مدير المستشفى أمين الحجار واداريين وموظفين.
 
والقى عبد الساتر عظة شكر فيها للطاقمين الطبي والتمريضي "الجهود التي يبذلانها في خدمة المرضى"، وقال:"أنتم تشبهون الرب الذي تجسد وحمل أوجاعنا وخطايانا، اذ إنكم تتفانون وتقفون الى جانب المريض وتهتمون به بفرح، على الرغم من مشاكلكم وأوجاعكم وظروفكم. تشبهون أيضا الرعاة الذين يتحدث عنهم الإنجيل من دون أن يذكر أسماءهم، وكذلك أنتم، فالناس الذين تخدمونهم لا يعرفون أسماءكم دوما أو ينسونها لدى خروجهم من المستشفى. ولكن ثقوا أن الله لا ينساكم ولا ينسى أسماءكم ولا تضحياتكم".
 
ثم جال عبد الساتر في مختلف الطوابق وزار المرضى وباركهم.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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