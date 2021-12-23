لبنان

"الارقام مشجعة"...وهذا ما قاله الحسن عن الاجراءات المتخذة في المطار !

Lebanon 24
23-12-2021 | 04:34
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رغم الأوضاع التي يشهدها لبنان، اكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن ان أرقام الوافدين الى لبنان عبر مطار بيروت بالمقارنة مع السنة الفائتة، لا تقل شأناً عن أرقام ما قبل الأزمة التي حلت علينا، معتبراً أن الإقبال على البلد جيد جداً، وهو بمعدل بين 11 ألف و12 ألف وافد يومياً.

وأوضح الحسن في حديث لصوت المدى، أن المطار يشهد حركة كبيرة بأعداد  السياح، وأغلبية القادمين هم من الإغتراب اللبناني مما يدل على تعلق اللبنانيين بوطنهم، وبالدرجة الثانية من الجنسية العراقية، ويليها البلدان الأخرى، لافتاً الى أن الأرقام السياحية خلال موسم الصيف كانت مشجعة، واليوم الأرقام مشجعة أكثر  ونتمنى الايجابية التي نشهدها في المطار أن تنعكس على الأوضاع العامة في البلد".

وعن الإجراءات المتخذة في المطار للحد من إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته، أكد الحسن أن الشروط التي وضعت على القادمين الى لبنان هي الأكثر تشدداً بين المطارات العالمية، فالشخص حتى لو كان حاصلاً على لقاح ضد كورونا، عليه اجراء فحص PCR في البلد الذي يأتي منه ومع وصوله الى بيروت.
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