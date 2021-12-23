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لبنان
بيرم التقى اتحاد المزارعين واصحاب الصالونات ورعى لقاء لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
Lebanon 24
23-12-2021
|
05:21
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رعى وزير العمل مصطفى بيرم لقاء اجتماعيا وثقافيا لاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من "جمعية تاتش" بدعوة من مكتبة "فيلوزوفيا" في حارة حريك، وشاركهم حصتهم التعليمية المكتبية، واستمع الى آرائهم واسئلتهم التي اظهرت موهبة تتجاوز كل المعوقات وحفزهم على "المعرفة والعلم والثقة بالذات وعلى انهم من الفاعلين في المجتمع".
من جهة أخرى، استقبل الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة، وفدا من اتحاد مزارعي لبنان اثنى على "خطوته المتمثلة في تنظيم مشروع قانون لإدخالهم في الضمان الاجتماعي انصافا لهم"، واستمع من الوفد الى بعض المطالب ذات الصلة مع وزارة العمل وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة العملية المستمرة.
ثم استقبل وفدا من النقابة العليا لأصحاب صالونات التزيين والماكياج في لبنان برئاسة النقيب حسام عقل، حيث أكد الوفد "اهمية القرار التنظيمي الذي اصدره بيرم لمهنتهم والانتقال بها من الفوضى الى المعيارية العملية، لما في ذلك من تنشيط لهذا القطاع الهام في لبنان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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