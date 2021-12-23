لبنان

هكذا سيكون الطقس في ليلة الميلاد!.. هل تتساقط الثلوج؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:32
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توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات وامطار محلية خفيفة متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة فجرا على ارتفاع 1500 متر، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الصباح ويتحول الى قليل الغيوم، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط  الذي يؤدي الى طقس متقلب ويستمر حتى صباح يوم الجمعة، حيث يتحول تدريجيا الى مستقر.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية)
 
- الطقس المتوقع في لبنان: 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، تهطل امطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية يتخللها انفراجات خلال النهار وضباب على المرتفعات خلال الليل، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر وما فوق ليلا.
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات وامطار محلية خفيفة متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة فجرا على ارتفاع 1500 متر، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الصباح ويتحول الى قليل الغيوم، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.
 
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتبقى متدنية خلال الليل مما يؤدي الى تشكل الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع  1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.
 
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، بينما تبقى متدنية نسبيا ليلا ما يستدعي التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.
 
- الحرارة على الساحل من 10الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 5 الى 9 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و80%
- حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,39
- ساعة غروب الشمس: 16,34
المصدر: الوكالة الوطنية
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