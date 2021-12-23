لبنان

بلدية عكار العتيقة وزعت شتولا على المزارعين

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:37
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بدعم من مؤسسة جهاد البناء الإنمائية وزعت بلدية عكار العتيقة بالتعاون مع مؤسسة التعاونية الزراعية و مجموعة معاً نحو عكار أفضل أكثر من حوالي ٦٨٠٠ شجرة مثمرة و حرجية على المزارعين و بأسعار رمزية . 

مدير مؤسسة جهاد البناء الشيخ حسين دلال قال : يدنا ممدودة لجميع المخلصين في هذا الوطن لإنمائه و العمل سوياً ليعود أخضر أكثر مما كان و شرح للضيوف عن عمل المؤسسة و إختصاصاتها و سبل التعاون لخدمة المجتمع اللبناني.

من جانبه رئيس مجموعة معاً نحو عكار أفضل وليد الزعبي شكر مؤسسة جهاد البناء الإنمائية على جهودها فهي اليد الثانية للمقاومة التي تزرع و تبني و في ظل هذة الظروف الإقتصادية الصعبة لا بد لنا الا ان نقف الى جانب أهلنا في عكار العتيقة كما كنا في شتى المجالات لنهوض معاً نحو الغد الأفضل.
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