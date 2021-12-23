لبنان

هل يتجاوز سعر ربطة الخبز الـ30 ألف ليرة مطلع العام؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:43
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أعلن نقيب اصحاب الافران شمالا طارق المير في بيان انه "بسبب نقص مادة الطحين المخصص لصناعة الرغيف ونفاد مخزون القمح في المطاحن، وتجميد فواتير الاستيراد في مصرف لبنان وتوقف الحاكم عن صرف الفواتير من دون أي تبرير، فإن الافران ستتوقف عن انتاج الخبز مطلع العام".
 
وطالب المعنيين بـ "معالجة الأمر مع حاكم مصرف لبنان، مع الإشارة الى أن قرار رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع سعر بيع ربطة الخبز التي سيتجاوز سعرها الـ30 الف ليرة لبنانية".
 
 

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