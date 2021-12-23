لبنان

تعميمٌ جديد لمصرف لبنان بشأن الإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية بالدولار

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:52
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صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 607 يتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161. اليكم المستند:
 
 
 
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