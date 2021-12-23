هرج ومرج ومشاكل متنقلة... هذا ما يحصل في المصارف (فيديو)

يحاول المواطنون الاستفادة من التعميم الاخير لمصرف لبنان عبر حصولهم على مبلغ محدد من رواتبهم بالدولار الاميركي، ما ادى الى زحمة سحوبات كبيرة في مختلف المصارف اللبنانية وما أدى ايضا الى اشكالات متعددة ومتنقلة.

فوفق ما افاد مندوب "لبنان 24"، تمنعت بعض المصارف في طرابلس عن اعطاء الدولار للعملاء ما ادى الى حالات من الفوضى نتج عنها اغلاق بعض افروع المصارف في الشمال.

هذا ما يحصل أمام "بنك عودة" في طرابلس #lebanon24 pic.twitter.com/9Kh3SfEJNr — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 23, 2021

كما أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال وتدافع بين المواطنين داخل مبنى "فرنسبنك" في صيدا وذلك على خلفية التسابق من أجل الحصول على الرواتب.